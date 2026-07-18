Σίφνος: Πέντε τραπέζια που αξίζουν το ταξίδι και τι θα φέρετε πίσω

Η Σίφνος, έχει βγάλει όνομα ως το πιο γαστρονομικό νησί των Κυκλάδων, και το υπερασπίζεται σε κάθε τραπέζι. Εδώ γεννήθηκε η οικογένεια του Τσελεμεντέ κι εδώ μαγειρεύουν ακόμα μέσα στα πήλινα σκεύη του τόπου. Τα τελευταία χρόνια έχει προστεθεί και μια σκηνή εστιατορίων που τραβάει κόσμο από όλη τη χώρα, μοντέρνες κουζίνες δίπλα στα παλιά μαγειρεία. Να πού αξίζει να καθίσετε, και τι να πάρετε μαζί σας φεύγοντας.



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