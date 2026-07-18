Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Σάββατο (18/7/2026)

Σάββατο σήμερα και, για να ξεφύγουμε λίγο από το ύφος των μενού των προηγούμενων ημερών, που περιελάμβαναν κυρίως καλοκαιρινούς μεζέδες και θαλασσινές γεύσεις, θα επικεντρωθούμε σε street food ιδέες που αρέσουν σε όλους