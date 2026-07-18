Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Σάββατο (18/7/2026)
CANTINA
μενού το μενού της ημέρας

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Σάββατο (18/7/2026)

Σάββατο σήμερα και, για να ξεφύγουμε λίγο από το ύφος των μενού των προηγούμενων ημερών, που περιελάμβαναν κυρίως καλοκαιρινούς μεζέδες και θαλασσινές γεύσεις, θα επικεντρωθούμε σε street food ιδέες που αρέσουν σε όλους

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Σάββατο (18/7/2026)
Οι επιλογές που έχουμε είναι αρκετές. Εμείς σας δίνουμε τις συνταγές για να φτιάξετε: λαχταριστά μοσχαρίσια smashed burger, πίτσα με ντομάτες, μοτσαρέλα και πέστο βασιλικού ή hot dog με καραμελωμένα κρεμμύδια. Όσο για το επιδόρπιο, ένα street food μενού δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνει κρέπες σοκολάτας.

Δείτε αναλυτικά τις συνταγές στο cantina.protothema.gr
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