Καύσωνας: Τι να τρώμε και τι να αποφεύγουμε τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες (+2 δροσιστικές συνταγές)
Καύσωνας: Τι να τρώμε και τι να αποφεύγουμε τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες (+2 δροσιστικές συνταγές)
Το ζήτημα της σωστής διατροφής και ενυδάτωσης είναι πάντα επίκαιρο, αλλά αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στη διάρκεια του καλοκαιριού, μόλις ο καύσωνας κάνει την εμφάνισή του
Και αυτό γιατί οι ημέρες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες δοκιμάζουν τον οργανισμό μας, καθώς αυξάνονται οι απώλειες υγρών και ηλεκτρολυτών μέσω της εφίδρωσης. Έτσι, εκτός από την αποφυγή της έκθεσης στον ήλιο, σημαντικό ρόλο στην προστασία της υγείας παίζει και η σωστή διατροφή.
Οι κατάλληλες διατροφικές επιλογές συμβάλλουν στη διατήρηση της ενυδάτωσης, στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Οι κατάλληλες διατροφικές επιλογές συμβάλλουν στη διατήρηση της ενυδάτωσης, στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
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