Χταπόδι με ρεβιθάδα από το «Τριζόνι» στη Χαλκιδική
Χταπόδι με ρεβιθάδα από το «Τριζόνι» στη Χαλκιδική
Το χταπόδι με ρεβιθάδα είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό πιάτο που συνδυάζει τη θαλασσινή νοστιμιά με τη ζεστασιά των οσπρίων.
Αρωματισμένο με βότανα, μπαχαρικά και φρέσκο λεμόνι, αποτελεί μια χορταστική και ιδιαίτερα γευστική επιλογή για κάθε εποχή.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα