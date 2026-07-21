Τραβηχτή Μάνης: Η πίτα με τρία υλικά που γεμίζει ακόμη τα τηγάνια

Από τις πολλές πίτες της ελληνικής κουζίνας, η τραβηχτή της Μάνης ξεχωρίζει γιατί η ονομασία της δεν περιγράφει τα υλικά της, αλλά την τεχνική παρασκευής. Η τραβηχτή βασίζεται στα πιο απλά υλικά: αλεύρι, νερό και αλάτι. Από αυτά δημιουργείται μια ελαστική ζύμη που, αφού ξεκουραστεί, χωρίζεται σε μικρά κομμάτια και ανοίγεται αποκλειστικά με τα χέρια. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο δεν αποτελεί συστατικό της ζύμης, αλλά είναι απαραίτητο στο τηγάνισμα, χαρίζοντας στην πίτα την γευστική πολυπλοκότητα, το χαρακτηριστικό χρυσαφένιο χρώμα και την τραγανή υφή της.



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