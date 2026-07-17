Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Παρασκευή (17/7/2026)

Έτσι, σήμερα Παρασκευή θα ψήσουμε ατομικά σουφλεδάκια με τυριά, ένα υπέροχο σνακ για όλη την οικογένεια, για κυρίως πιάτο θα ετοιμάσουμε λεμονάτο σπανακόρυζο στον φούρνο, που συνδυάζεται άψογα με φέτα, για ελαφρύ βραδινό θα φτιάξουμε μία πολύ χορταστική ομελέτα και, τέλος, για να κλείσει γλυκά το μενού μας, θα βάλουμε στον φούρνο muffins με μύρτιλα.