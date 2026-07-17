Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Παρασκευή (17/7/2026)
CANTINA
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Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Παρασκευή (17/7/2026)

Άλλη μία εργάσιμη εβδομάδα έφτασε στο τέλος της. Παρόλο που το μόνο το οποίο σκεφτόμαστε είναι οι βόλτες και οι βουτιές σε κάποια κοντινή παραλία το Σαββατοκύριακο, ο σχεδιασμός του μενού της σημερινής ημέρας είναι αναγκαίος

Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Παρασκευή (17/7/2026)
Έτσι, σήμερα Παρασκευή θα ψήσουμε ατομικά σουφλεδάκια με τυριά, ένα υπέροχο σνακ για όλη την οικογένεια, για κυρίως πιάτο θα ετοιμάσουμε λεμονάτο σπανακόρυζο στον φούρνο, που συνδυάζεται άψογα με φέτα, για ελαφρύ βραδινό θα φτιάξουμε μία πολύ χορταστική ομελέτα και, τέλος, για να κλείσει γλυκά το μενού μας, θα βάλουμε στον φούρνο muffins με μύρτιλα.

Δείτε αναλυτικά τις συνταγές στο cantina.protothema.gr
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