Μύλος στη Λέρο: Η πιο ενδιαφέρουσα μεταμόρφωση μιας ελληνικής ψαροταβέρνας
Μύλος στη Λέρο: Η πιο ενδιαφέρουσα μεταμόρφωση μιας ελληνικής ψαροταβέρνας
Ένα παλιό καρνάγιο, κυριολεκτικά μέσα στη θάλασσα, με έναν ανεμόμυλο να επιπλέει στα ήσυχα νερά του λιμανιού της Αγίας Μαρίνας, συνθέτει το σκηνικό του Μύλου, ενός εστιατορίου που τα τελευταία χρόνια κατάφερε να βάλει στον γαστρονομικό χάρτη τη χώρας μας τη Λέρο
Ο Μύλος δεν έγινε προορισμός επειδή κάποια στιγμή αποφάσισε απλώς να αλλάξει και να ανέβει επίπεδο. Η αλλαγή του ήταν μια συνειδητή απόφαση.
Όταν τα αδέλφια Μάριος και Γιώργος Κουτσουνάρης ανέλαβαν την ψαροταβέρνα του πατέρα τους το 2015, αποφάσισαν να προσεγγίσουν με τον δικό τους, ιδιαίτερο και διαφορετικό τρόπο την εμπειρία της ψαροφαγίας. Δεν ζητούσαν από τους επισκέπτες να ξεχάσουν όσα ήξεραν. Αντίθετα, τους πρότειναν να δουν ότι ένα φαγκρί ή μια συναγρίδα μπορούν να πουν πολλές και διαφορετικές νόστιμες ιστορίες.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Όταν τα αδέλφια Μάριος και Γιώργος Κουτσουνάρης ανέλαβαν την ψαροταβέρνα του πατέρα τους το 2015, αποφάσισαν να προσεγγίσουν με τον δικό τους, ιδιαίτερο και διαφορετικό τρόπο την εμπειρία της ψαροφαγίας. Δεν ζητούσαν από τους επισκέπτες να ξεχάσουν όσα ήξεραν. Αντίθετα, τους πρότειναν να δουν ότι ένα φαγκρί ή μια συναγρίδα μπορούν να πουν πολλές και διαφορετικές νόστιμες ιστορίες.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα