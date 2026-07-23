Μύλος στη Λέρο: Η πιο ενδιαφέρουσα μεταμόρφωση μιας ελληνικής ψαροταβέρνας

Ο Μύλος δεν έγινε προορισμός επειδή κάποια στιγμή αποφάσισε απλώς να αλλάξει και να ανέβει επίπεδο. Η αλλαγή του ήταν μια συνειδητή απόφαση.Όταν τα αδέλφια Μάριος και Γιώργος Κουτσουνάρης ανέλαβαν την ψαροταβέρνα του πατέρα τους το 2015, αποφάσισαν να προσεγγίσουν με τον δικό τους, ιδιαίτερο και διαφορετικό τρόπο την εμπειρία της ψαροφαγίας. Δεν ζητούσαν από τους επισκέπτες να ξεχάσουν όσα ήξεραν. Αντίθετα, τους πρότειναν να δουν ότι ένα φαγκρί ή μια συναγρίδα μπορούν να πουν πολλές και διαφορετικές νόστιμες ιστορίες.