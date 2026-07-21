Ψητό καλαμπόκι από πλανόδιους; Μια χημικός τροφίμων εξηγεί τι πρέπει να προσέχουμε

Το καλαμπόκι που ψήνεται στα κάρβουνα είναι αναπόσπαστο κομμάτι του καλοκαιριού. Η ασφάλειά τους, όμως, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη.