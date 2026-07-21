Ψητό καλαμπόκι από πλανόδιους; Μια χημικός τροφίμων εξηγεί τι πρέπει να προσέχουμε
CANTINA
Καλαμπόκι Ξηροί καρποί Ψητό καλαμπόκι

Ψητό καλαμπόκι από πλανόδιους; Μια χημικός τροφίμων εξηγεί τι πρέπει να προσέχουμε

Το καλαμπόκι που ψήνεται στα κάρβουνα είναι αναπόσπαστο κομμάτι του καλοκαιριού. Η ασφάλειά τους, όμως, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. 

Ψητό καλαμπόκι από πλανόδιους; Μια χημικός τροφίμων εξηγεί τι πρέπει να προσέχουμε
Η μυρωδιά του καλαμποκιού που ψήνεται στα κάρβουνα και το χάρτινο σακουλάκι με ζεστούς ξηρούς καρπούς είναι ίσως από τις πιο αναγνωρίσιμες καλοκαιρινές εικόνες της Ελλάδας. Επειδή συνδέονται με βόλτες, πανηγύρια, παραλίες και βραδινές εξόδους, σπάνια αντιμετωπίζουμε τα προϊόντα αυτά, ως τρόφιμα που χρειάζονται έλεγχο πριν από την αγορά. Ωστόσο, το γεγονός ότι ένα προϊόν είναι απλό, παραδοσιακό και παρασκευάζεται μπροστά μας δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι ασφαλές.

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