Davide Guidara: Το κολοκύθι, η ντομάτα, η πιπεριά είναι οι δικές μου Ferrari

«Δεν φαντάζεσαι πόσοι σεφ, όταν τους έλεγα ότι σκοπεύω να ανοίξω ένα εστιατόριο

, με αποθάρρυναν. Έλεγαν "Davide, είσαι τόσο μεγάλο ταλέντο. Γιατί θέλεις να περιοριστείς στα λαχανικά; Ο οδηγός Michelin δεν έχει δώσει ποτέ μεγάλη προσοχή σε αυτού του είδους τα εστιατόρια. Μείνε στην ασφάλεια του κρέατος". Όμως εγώ επέμεινα. Τελικά, αποδείχθηκε ότι ο δύσκολος δρόμος ήταν ο δικός μου δρόμος.» μας είπε.

Σκαρφαλωμένο στο νησί Vulcano, στο αρχιπέλαγος των Αιολίδων Νήσων της Σικελίας, το I Tenerumi αποτελεί ένα πρωτοποριακό γαστρονομικό project, βαθιά συνδεδεμένο με το μέλλον της βιώσιμης γαστρονομίας. Στεγασμένο στο Therasia Resort, είναι το μοναδικό εστιατόριο στην Ευρώπη με μενού που βασίζεται αποκλειστικά στα λαχανικά το οποίο έχει βραβευτεί με δύο αστέρια Michelin, υπό την καθοδήγηση του οραματιστή σεφ Davide Guidara.