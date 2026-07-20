Το γιαουρτοζελέ της τεμπέλας που γίνεται χωρίς μίξερ και θυμίζει τα καλοκαίρια των 90s
CANTINA
Γιαουρτοζελέ Κρύο γλυκό ψυγείου Γλυκό ψυγείου

Το γιαουρτοζελέ της τεμπέλας που γίνεται χωρίς μίξερ και θυμίζει τα καλοκαίρια των 90s

Το γιαούρτοζελέ της τεμπέλας με κομπόστα και σαβαγιάρ σε μια εύκολη συνταγή χωρίς ψήσιμο που θυμίζει τα καλοκαίρια των 80s και των 90s.

Το γιαουρτοζελέ της τεμπέλας που γίνεται χωρίς μίξερ και θυμίζει τα καλοκαίρια των 90s
Με γιαούρτι, φρουτοσαλάτα κομπόστα και σαβαγιάρ, το γιαουρτοζελέ της τεμπέλας επιστρέφει από τα οικογενειακά τραπέζια των 80s και των 90s. Ένα εύκολο γλυκό ψυγείου χωρίς ψήσιμο που γίνεται με λίγα υλικά και σχεδόν μηδενικό κόπο.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης