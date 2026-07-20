Το γιαουρτοζελέ της τεμπέλας που γίνεται χωρίς μίξερ και θυμίζει τα καλοκαίρια των 90s
Το γιαουρτοζελέ της τεμπέλας που γίνεται χωρίς μίξερ και θυμίζει τα καλοκαίρια των 90s
Το γιαούρτοζελέ της τεμπέλας με κομπόστα και σαβαγιάρ σε μια εύκολη συνταγή χωρίς ψήσιμο που θυμίζει τα καλοκαίρια των 80s και των 90s.
Με γιαούρτι, φρουτοσαλάτα κομπόστα και σαβαγιάρ, το γιαουρτοζελέ της τεμπέλας επιστρέφει από τα οικογενειακά τραπέζια των 80s και των 90s. Ένα εύκολο γλυκό ψυγείου χωρίς ψήσιμο που γίνεται με λίγα υλικά και σχεδόν μηδενικό κόπο.
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