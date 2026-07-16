Hasika στο Ρέθυμνο: Για κρητικούς μεζέδες με σύγχρονη ματιά
Hasika στο Ρέθυμνο: Για κρητικούς μεζέδες με σύγχρονη ματιά
Σε ένα από τα πεζοδρομημένα σοκάκια της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου βρίσκεται το Hasika, το μαγειρικό σπίτι του σεφ Μιχάλη Χάσικου.
Ο Μιχάλης είναι ένας άνθρωπος με σπάνια προσήλωση στη λεπτομέρεια και μια δημιουργική ανησυχία που τον οδηγεί διαρκώς σε νέες αναζητήσεις. Για εκείνον, η παράδοση κρύβεται στις μικρές λεπτομέρειες. Στον τρόπο που κόβεται το απάκι, στη διαδικασία ενός αλίπαστου, στη δημιουργία ενός τουρσιού, στο ζύμωμα ενός ψωμιού, στην καθαρότητα ενός ζωμού.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα