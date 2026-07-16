Hasika στο Ρέθυμνο: Για κρητικούς μεζέδες με σύγχρονη ματιά
CANTINA
Hasika Μιχάλης Χάσικος

Hasika στο Ρέθυμνο: Για κρητικούς μεζέδες με σύγχρονη ματιά

Σε ένα από τα πεζοδρομημένα σοκάκια της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου βρίσκεται το Hasika, το μαγειρικό σπίτι του σεφ Μιχάλη Χάσικου.

Hasika στο Ρέθυμνο: Για κρητικούς μεζέδες με σύγχρονη ματιά
Ο Μιχάλης είναι ένας άνθρωπος με σπάνια προσήλωση στη λεπτομέρεια και μια δημιουργική ανησυχία που τον οδηγεί διαρκώς σε νέες αναζητήσεις. Για εκείνον, η παράδοση κρύβεται στις μικρές λεπτομέρειες. Στον τρόπο που κόβεται το απάκι, στη διαδικασία ενός αλίπαστου, στη δημιουργία ενός τουρσιού, στο ζύμωμα ενός ψωμιού, στην καθαρότητα ενός ζωμού.

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