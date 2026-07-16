Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Πέμπτη (16/7/2026)

Πέμπτη σήμερα και για το μενού μας θα επιλέξουμε συνταγές με υλικά της εποχής, οι οποίες μαγειρεύονται εύκολα και φέρνουν στο τραπέζι μας γεύσεις και αρώματα του καλοκαιριού