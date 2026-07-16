Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Πέμπτη (16/7/2026)
CANTINA
το μενού της ημέρας

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Πέμπτη (16/7/2026)

Πέμπτη σήμερα και για το μενού μας θα επιλέξουμε συνταγές με υλικά της εποχής, οι οποίες μαγειρεύονται εύκολα και φέρνουν στο τραπέζι μας γεύσεις και αρώματα του καλοκαιριού

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Πέμπτη (16/7/2026)
Θα ετοιμάσουμε, λοιπόν, μία λαχταριστή χορτόπιτα με βλίτα, μπόλικη φέτα και φρέσκα κρεμμυδάκια, με την οποία θα συνοδεύσουμε το μεσημεριανό γεύμα μας. Παράλληλα, όμως, η συγκεκριμένη πίτα αποτελεί ιδανικό σνακ για το τάπερ του γραφείου, αλλά και μία νόστιμη επιλογή για ελαφρύ βραδινό.

Για κυρίως πιάτο θα μαγειρέψουμε αμπελοφάσουλα με κόκκινη σάλτσα, τα οποία θα συνδυάσουμε με σουτζουκάκια στον φούρνο, ενώ για επιδόρπιο θα φτιάξουμε ζύμη σου, την οποία θα γεμίσουμε με κρέμα βανίλιας, κεράσια και νεκταρίνια.
Δείτε αναλυτικά τις συνταγές στo cantina.protothema.gr
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