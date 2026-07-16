Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Πέμπτη (16/7/2026)
Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Πέμπτη (16/7/2026)
Πέμπτη σήμερα και για το μενού μας θα επιλέξουμε συνταγές με υλικά της εποχής, οι οποίες μαγειρεύονται εύκολα και φέρνουν στο τραπέζι μας γεύσεις και αρώματα του καλοκαιριού
Θα ετοιμάσουμε, λοιπόν, μία λαχταριστή χορτόπιτα με βλίτα, μπόλικη φέτα και φρέσκα κρεμμυδάκια, με την οποία θα συνοδεύσουμε το μεσημεριανό γεύμα μας. Παράλληλα, όμως, η συγκεκριμένη πίτα αποτελεί ιδανικό σνακ για το τάπερ του γραφείου, αλλά και μία νόστιμη επιλογή για ελαφρύ βραδινό.
Για κυρίως πιάτο θα μαγειρέψουμε αμπελοφάσουλα με κόκκινη σάλτσα, τα οποία θα συνδυάσουμε με σουτζουκάκια στον φούρνο, ενώ για επιδόρπιο θα φτιάξουμε ζύμη σου, την οποία θα γεμίσουμε με κρέμα βανίλιας, κεράσια και νεκταρίνια.
Δείτε αναλυτικά τις συνταγές στo cantina.protothema.gr
Για κυρίως πιάτο θα μαγειρέψουμε αμπελοφάσουλα με κόκκινη σάλτσα, τα οποία θα συνδυάσουμε με σουτζουκάκια στον φούρνο, ενώ για επιδόρπιο θα φτιάξουμε ζύμη σου, την οποία θα γεμίσουμε με κρέμα βανίλιας, κεράσια και νεκταρίνια.
Δείτε αναλυτικά τις συνταγές στo cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα