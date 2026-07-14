Πάνος Δήμου: Μαγειρεύοντας με τους 3άστερους αδερφούς Roca
Πάνος Δήμου: Μαγειρεύοντας με τους 3άστερους αδερφούς Roca
Ο Πάνος Δήμου βρίσκεται στο τριάστερο Celler de Can Roca και είναι το δεξί χέρι των αδερφών Joan, Josep και Jordi Roca.
Πριν από περίπου εννέα χρόνια, ο Πάνος Δήμου βρέθηκε από τη Θήβα στη Χιρόνα, μια πόλη στην ενδοχώρα της Καταλονίας, σε μικρή απόσταση από τη Βαρκελώνη, για να κάνει stage. «Δεν ήξερα ούτε ισπανικά ούτε καταλανικά. Το σχέδιο ήταν να μείνω τέσσερις μήνες, να μάθω όσα περισσότερα μπορούσα και μετά να επιστρέψω στην Ελλάδα για σεζόν. Δύο μήνες αργότερα, ο μεγάλος αδερφός Roca, ο Joan, με ρώτησε αν θέλω να συνεχίσω. Δεν χρειάστηκε πολλή σκέψη», θυμάται. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η διαδρομή του στην ελίτ της παγκόσμιας γαστρονομίας.
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