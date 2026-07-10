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Απόδραση στο Λουτράκι: Γνωρίζοντας τον τόπο μέσα από τις γεύσεις του
CANTINA
Taste of Loutraki Λουτράκι

Απόδραση στο Λουτράκι: Γνωρίζοντας τον τόπο μέσα από τις γεύσεις του

Στο 5ο Taste of Loutraki ανακαλύψαμε έναν κοντινό προορισμό μέσα από τη γεύση, τους ανθρώπους και τις ιστορίες του

Απόδραση στο Λουτράκι: Γνωρίζοντας τον τόπο μέσα από τις γεύσεις του
Το Λουτράκι ήταν για χρόνια συνδεδεμένο με τις καλοκαιρινές αποδράσεις, τα ιαματικά λουτρά και τις παραλίες του. Πίσω όμως από αυτή τη γνώριμη εικόνα, τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται σταδιακά και μια άλλη πλευρά της περιοχής, που περνά μέσα από τη γαστρονομία, τις τοπικές πρώτες ύλες, τους παραγωγούς και τους ανθρώπους της εστίασης που αξιοποιούν τον πλούτο της κορινθιακής γης. Αφορμή για να γνωρίσουμε αυτή την πλευρά του Λουτρακίου στάθηκε το 5ο Taste of Loutraki.

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