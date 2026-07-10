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Τα γεμιστά της επόμενης μέρας από το Pomo d’Oro στην Κέρκυρα
CANTINA
Γεμιστά Pomo d' Oro Κέρκυρα

Τα γεμιστά της επόμενης μέρας από το Pomo d’Oro στην Κέρκυρα

Στο Pomo d’Oro ο σεφ Αριστοτέλης Μέγκουλας μαγειρεύει με ένα διαφορετικό τρόπο τα γεμιστά και τα συνοδεύει με πληθωρική σάλτσα από γιαούρτι χτυπημένο με φέτα.

Τα γεμιστά της επόμενης μέρας από το Pomo d’Oro στην Κέρκυρα
Στο Pomo d’Oro ο σεφ Αριστοτέλης Μέγκουλας μαγειρεύει με ένα διαφορετικό τρόπο τα γεμιστά και τα συνοδεύει με μία πληθωρική σάλτσα από γιαούρτι χτυπημένο με φέτα.

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