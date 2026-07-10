Τα γεμιστά της επόμενης μέρας από το Pomo d’Oro στην Κέρκυρα

Στο Pomo d’Oro ο σεφ Αριστοτέλης Μέγκουλας μαγειρεύει με ένα διαφορετικό τρόπο τα

και τα συνοδεύει με πληθωρική σάλτσα από γιαούρτι χτυπημένο με φέτα.