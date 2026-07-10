Τα γεμιστά της επόμενης μέρας από το Pomo d’Oro στην Κέρκυρα
Τα γεμιστά της επόμενης μέρας από το Pomo d’Oro στην Κέρκυρα
Στο Pomo d’Oro ο σεφ Αριστοτέλης Μέγκουλας μαγειρεύει με ένα διαφορετικό τρόπο τα γεμιστά και τα συνοδεύει με πληθωρική σάλτσα από γιαούρτι χτυπημένο με φέτα.
Στο Pomo d’Oro ο σεφ Αριστοτέλης Μέγκουλας μαγειρεύει με ένα διαφορετικό τρόπο τα γεμιστά και τα συνοδεύει με μία πληθωρική σάλτσα από γιαούρτι χτυπημένο με φέτα.
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Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
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