Μαραθιά: Μία παρέα στο ίδιο τραπέζι
CANTINA
Μαραθιά

Μαραθιά: Μία παρέα στο ίδιο τραπέζι

Στη Μαραθιά δεν μιλούν συχνά για «ομάδα», τη βλέπεις, όμως, παντού. Από την κουζίνα και τo σέρβις μέχρι τις σχέσεις με τους παραγωγούς του νησιού.

Μαραθιά: Μία παρέα στο ίδιο τραπέζι

Η Μαραθιά μετρά πλέον 23 χρόνια ζωής στην Τήνο. Για τον ιδιοκτήτη της, Μαρίνο Σουράνη, αυτό που κράτησε το εστιατόριο ζωντανό όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν κάποια συνταγή ή μια επιχειρηματική συνταγή επιτυχίας. Ήταν οι άνθρωποι.

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