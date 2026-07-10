Μαραθιά: Μία παρέα στο ίδιο τραπέζι

Η Μαραθιά μετρά πλέον 23 χρόνια ζωής στην Τήνο. Για τον ιδιοκτήτη της, Μαρίνο Σουράνη, αυτό που κράτησε το εστιατόριο ζωντανό όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν κάποια συνταγή ή μια επιχειρηματική συνταγή επιτυχίας. Ήταν οι άνθρωποι.

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