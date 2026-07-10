Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Παρασκευή (10/7/2026)
CANTINA
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Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Παρασκευή (10/7/2026)

Από το μεζέ μέχρι το γλυκό, το σημερινό μενού συνδυάζει γευστικές συνταγές, ιδανικές για μια χαλαρή Παρασκευή

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Παρασκευή (10/7/2026)
Οι Παρασκευές έχουν πάντα μια ξεχωριστή αίσθηση, καθώς σηματοδοτούν την έναρξη του Σαββατοκύριακου και μας βάζουν σε διάθεση για πιο χαλαρές, απολαυστικές γευστικές στιγμές. Γι’ αυτό, το μενού της ημέρας αξίζει να περιλαμβάνει συνταγές, ιδανικές για μια χαλαρή Παρασκευή.

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