5 νοσταλγικά γλυκά της Αθήνας που αξίζει να δοκιμάσετε έστω μία φορά
5 νοσταλγικά γλυκά της Αθήνας που αξίζει να δοκιμάσετε έστω μία φορά
Οι πιο γλυκές αναμνήσεις της Αθήνας περνούν από ιστορικά ζαχαροπλαστεία. Πέντε κλασικά γλυκά που παραμένουν αγαπημένα, όσο και αν αλλάζουν οι τάσεις.
Κάποιες γεύσεις δεν έχουν ανάγκη από επανασυστάσεις. Παραμένουν σταθερές στον χρόνο, περνούν από γενιά σε γενιά και εξακολουθούν να γεμίζουν βιτρίνες και τραπέζια, ακόμη κι όταν γύρω τους αλλάζουν οι τάσεις της ζαχαροπλαστικής. Είναι εκείνα τα γλυκά που πολλοί θυμούνται από τις κυριακάτικες βόλτες με την οικογένεια, τις γιορτές, τις επισκέψεις σε ιστορικά ζαχαροπλαστεία ή την πρώτη φορά που τα δοκίμασαν ως παιδιά.
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