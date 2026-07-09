Τι τρώμε όταν έχει πολλή ζέστη: 7 δροσερές συνταγές που βοηθούν στη σωστή ενυδάτωση
Τι τρώμε όταν έχει πολλή ζέστη: 7 δροσερές συνταγές που βοηθούν στη σωστή ενυδάτωση
Η σωστή ενυδάτωση το καλοκαίρι δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο νερό πίνουμε, αλλά και από όσα βάζουμε στο πιάτο μας
Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού κάνουν ήδη αισθητή την παρουσία τους. Τις ημέρες αυτές, ο οργανισμός χάνει περισσότερα υγρά μέσω της εφίδρωσης και η σωστή ενυδάτωση γίνεται ακόμη πιο σημαντική, ωστόσο σημαντικό ρόλο παίζουν και οι τροφές που επιλέγουμε.
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