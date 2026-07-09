Τι τρώμε όταν έχει πολλή ζέστη: 7 δροσερές συνταγές που βοηθούν στη σωστή ενυδάτωση
CANTINA

Τι τρώμε όταν έχει πολλή ζέστη: 7 δροσερές συνταγές που βοηθούν στη σωστή ενυδάτωση

Η σωστή ενυδάτωση το καλοκαίρι δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο νερό πίνουμε, αλλά και από όσα βάζουμε στο πιάτο μας

Τι τρώμε όταν έχει πολλή ζέστη: 7 δροσερές συνταγές που βοηθούν στη σωστή ενυδάτωση
Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού κάνουν ήδη αισθητή την παρουσία τους. Τις ημέρες αυτές, ο οργανισμός χάνει περισσότερα υγρά μέσω της εφίδρωσης και η σωστή ενυδάτωση γίνεται ακόμη πιο σημαντική, ωστόσο σημαντικό ρόλο παίζουν και οι τροφές που επιλέγουμε.

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