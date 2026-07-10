«Λαδένια» με κολοκυθάκια, ντοματίνια, κρεμμύδι και ξερή μυζήθρα

Ζύμη: Σε μεγάλο μπολ ρίχνουμε τα δύο άλευρα και κάνουμε μια λακκούβα στο κέντρο. Προσθέτουμε τη μαγιά και τη ζάχαρη. Ρίχνουμε σταδιακά το χλιαρό νερό, το ελαιόλαδο και το αλάτι και ζυμώνουμε μέχρι να σχηματιστεί μια απαλή και ελαστική ζύμη, που δεν κολλάει έντονα στα χέρια.