«Λαδένια» με κολοκυθάκια, ντοματίνια, κρεμμύδι και ξερή μυζήθρα
«Λαδένια» με κολοκυθάκια, ντοματίνια, κρεμμύδι και ξερή μυζήθρα
Η παραδοσιακή λαδένια της Κιμώλου γίνεται η βάση και η έμπνευση για μια άκρως καλοκαιρινή φοκάτσα με κολοκυθάκια και ξερή μυζήθρα.
Διαδικασία
Βήμα 1
Ζύμη: Σε μεγάλο μπολ ρίχνουμε τα δύο άλευρα και κάνουμε μια λακκούβα στο κέντρο. Προσθέτουμε τη μαγιά και τη ζάχαρη. Ρίχνουμε σταδιακά το χλιαρό νερό, το ελαιόλαδο και το αλάτι και ζυμώνουμε μέχρι να σχηματιστεί μια απαλή και ελαστική ζύμη, που δεν κολλάει έντονα στα χέρια.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Βήμα 1
Ζύμη: Σε μεγάλο μπολ ρίχνουμε τα δύο άλευρα και κάνουμε μια λακκούβα στο κέντρο. Προσθέτουμε τη μαγιά και τη ζάχαρη. Ρίχνουμε σταδιακά το χλιαρό νερό, το ελαιόλαδο και το αλάτι και ζυμώνουμε μέχρι να σχηματιστεί μια απαλή και ελαστική ζύμη, που δεν κολλάει έντονα στα χέρια.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
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