Παστός μπακαλιάρος με κολοκυθάκια, λεμονάτος
Παστός μπακαλιάρος με κολοκυθάκια, λεμονάτος
Ένα πιάτο με μπακαλιάρο που πατάει στη λογική του μπιάνκο, μεταφέροντας αρώματα και γεύσεις από τις αυλές των Επτανήσων στα δικά μας τραπέζια
Διαδικασία
Βήμα 1
Σε πλατιά κατσαρόλα απλώνουμε τις φέτες πατάτας και από πάνω τοποθετούμε τα κολοκυθάκια. Προσθέτουμε το σκόρδο και τη μισή ποσότητα από τον μαϊντανό, αλατοπιπερώνουμε ελαφρά, πασπαλίζουμε με τη ρίγανη και περιχύνουμε με το ελαιόλαδο και το νερό.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Βήμα 1
Σε πλατιά κατσαρόλα απλώνουμε τις φέτες πατάτας και από πάνω τοποθετούμε τα κολοκυθάκια. Προσθέτουμε το σκόρδο και τη μισή ποσότητα από τον μαϊντανό, αλατοπιπερώνουμε ελαφρά, πασπαλίζουμε με τη ρίγανη και περιχύνουμε με το ελαιόλαδο και το νερό.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
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