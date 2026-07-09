Παστός μπακαλιάρος με κολοκυθάκια, λεμονάτος
CANTINA
μπακαλιάρος μπακαλιάρος μπιάνκο

Παστός μπακαλιάρος με κολοκυθάκια, λεμονάτος

Ένα πιάτο με μπακαλιάρο που πατάει στη λογική του μπιάνκο, μεταφέροντας αρώματα και γεύσεις από τις αυλές των Επτανήσων στα δικά μας τραπέζια

Παστός μπακαλιάρος με κολοκυθάκια, λεμονάτος
Διαδικασία
Βήμα 1
Σε πλατιά κατσαρόλα απλώνουμε τις φέτες πατάτας και από πάνω τοποθετούμε τα κολοκυθάκια. Προσθέτουμε το σκόρδο και τη μισή ποσότητα από τον μαϊντανό, αλατοπιπερώνουμε ελαφρά, πασπαλίζουμε με τη ρίγανη και περιχύνουμε με το ελαιόλαδο και το νερό.
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