Μπριάμ φούρνου με βλίτα, ντομάτα και ρύζι
CANTINA
Μπριάμ

Μπριάμ φούρνου με βλίτα, ντομάτα και ρύζι

Από τις αυλές όλης της Ελλάδας, από τον Βορρά ως τον Νότο, το απόλυτο φαγητό του καλοκαιριού, το μπριάμ, «χωράει» τα πάντα

Μπριάμ φούρνου με βλίτα, ντομάτα και ρύζι

Διαδικασία
Βήμα 1

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C στον αέρα.

Βήμα 2

Ζεματάμε τα βλίτα σε άφθονο νερό που κοχλάζει για περίπου 5'. Τα στραγγίζουμε καλά και τα αφήνουμε στην άκρη.

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