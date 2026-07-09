Μπριάμ φούρνου με βλίτα, ντομάτα και ρύζι

Διαδικασία

Βήμα 1



Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C στον αέρα.



Βήμα 2

Ζεματάμε τα βλίτα σε άφθονο νερό που κοχλάζει για περίπου 5'. Τα στραγγίζουμε καλά και τα αφήνουμε στην άκρη.



Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr