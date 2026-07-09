Μπριάμ φούρνου με βλίτα, ντομάτα και ρύζι
Μπριάμ φούρνου με βλίτα, ντομάτα και ρύζι
Από τις αυλές όλης της Ελλάδας, από τον Βορρά ως τον Νότο, το απόλυτο φαγητό του καλοκαιριού, το μπριάμ, «χωράει» τα πάντα
Διαδικασία
Βήμα 1
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C στον αέρα.
Βήμα 2
Ζεματάμε τα βλίτα σε άφθονο νερό που κοχλάζει για περίπου 5'. Τα στραγγίζουμε καλά και τα αφήνουμε στην άκρη.
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