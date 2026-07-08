Αξιολογώντας την μουσικό-γευστική εμπειρία στο Ντύλαν της Κυψέλης

Στον πεζόδρομο της Αγίας Ζώνης έναν από τους πιο νοσταλγικούς της Αθήνας, στην Κυψέλη, την «αρχόντισσα του μεσοπολέμου» που ανασαίνει με τον δικό της ανατρεπτικό, μποέμ και συμπεριληπτικό ρυθμό, το Ντύλαν αφήνει το δικό του στίγμα απέναντι στο σύγχρονο, hip εστιατορικό ρεύμα που καταλαμβάνει την περιοχή. Εκεί, ένα τυχαίο απόγευμα του Ιούνη, συνειδητοποίησα πως η γαστρονομία και η μουσική δεν μοιράζονται απλώς τα ίδια τετραγωνικά, αλλά εκπέμπουν στην ίδια συχνότητα. Το Ντύλαν δεν είναι ένα εστιατόριο που απλώς μένει πιστό στις μουσικές του αγάπες, είναι μια πρωτότυπη ιδέα που ενορχηστρώνει τη γεύση με τη ζωτική δύναμη του αληθινού ήχου.



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