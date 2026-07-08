9 ιδέες για πρωτότυπα καλοκαιρινά σάντουιτς - Με παραδοσιακά τυριά, με σύκα, με παστράμι

Το καλοκαίρι μάς βρίσκει στην παραλία, σε εκδρομές ή σε μακρινά ταξίδια. Τι πιο ιδανικό, λοιπόν, από ένα σάντουιτς, που «ταξιδεύει» μαζί μας σε μια τσάντα με μια παγοθήκη και καταλαγιάζει την πείνα απ’ τις καλοκαιρινές δραστηριότητες;