9 ιδέες για πρωτότυπα καλοκαιρινά σάντουιτς - Με παραδοσιακά τυριά, με σύκα, με παστράμι
9 ιδέες για πρωτότυπα καλοκαιρινά σάντουιτς - Με παραδοσιακά τυριά, με σύκα, με παστράμι
Το καλοκαίρι μάς βρίσκει στην παραλία, σε εκδρομές ή σε μακρινά ταξίδια. Τι πιο ιδανικό, λοιπόν, από ένα σάντουιτς, που «ταξιδεύει» μαζί μας σε μια τσάντα με μια παγοθήκη και καταλαγιάζει την πείνα απ’ τις καλοκαιρινές δραστηριότητες;
Τα έτοιμα σάντουιτς είναι λίγο προβλέψιμα και βαρετά, ενώ οι ιδέες για να φτιάξουμε κάτι πιο ενδιαφέρον δεν έρχονται εύκολα, αφού έχουμε «εγκλωβιστεί» στη λογική ψωμί, αλλαντικό, τυρί, λαχανικό και μια σάλτσα.
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