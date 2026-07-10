5 νέα μπαρ στην Αθήνα που αξίζει να ανακαλύψετε αυτό το καλοκαίρι
5 νέα μπαρ στην Αθήνα που αξίζει να ανακαλύψετε αυτό το καλοκαίρι
Η αθηναϊκή nightlife σκηνή απέκτησε νέες αφίξεις. Δείτε πέντε μπαρ που άνοιξαν πρόσφατα και αξίζει να επισκεφθείτε για cocktails, κρασί και aperitivo.
Η αθηναϊκή σκηνή των μπαρ ανανεώνεται διαρκώς και κάθε σεζόν αποκτά νέες διευθύνσεις που γίνονται γρήγορα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν τα καλά cocktails, το κρασί και το aperitivo. Άλλα κρύβονται σε ήσυχες γειτονιές, άλλα φέρνουν την ιταλική κουλτούρα του spritz στο κέντρο της πόλης και άλλα επενδύουν στα σωστά εκτελεσμένα κλασικά ποτά, χωρίς περιττές φιοριτούρες.
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