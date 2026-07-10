5 νέα μπαρ στην Αθήνα που αξίζει να ανακαλύψετε αυτό το καλοκαίρι

Η αθηναϊκή σκηνή των μπαρ ανανεώνεται διαρκώς και κάθε σεζόν αποκτά νέες διευθύνσεις που γίνονται γρήγορα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν τα καλά cocktails, το κρασί και το aperitivo. Άλλα κρύβονται σε ήσυχες γειτονιές, άλλα φέρνουν την ιταλική κουλτούρα του spritz στο κέντρο της πόλης και άλλα επενδύουν στα σωστά εκτελεσμένα κλασικά ποτά, χωρίς περιττές φιοριτούρες.