Γαρίδες σαγανάκι: Ο αγαπημένος καλοκαιρινός μεζές σε 11 εκδοχές

Από το κλασικό και τη χορταστική εκδοχή στον φούρνο, μέχρι γαρίδες σαγανάκι με φέτα και μυρωδικά ή μια πιο πικάντικη παραλλαγή για όσους αγαπούν τις έντονες γεύσεις. Αν θέλετε ένα ολοκληρωμένο γεύμα, δοκιμάστε τις με ζυμαρικά, ενώ το ουζάτο σαγανάκι χαρίζει ξεχωριστό άρωμα στο πιάτο.

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