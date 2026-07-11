Γαρίδες σαγανάκι: Ο αγαπημένος καλοκαιρινός μεζές σε 11 εκδοχές
CANTINA
Γαρίδες γαρίδες σαγανάκι

Γαρίδες σαγανάκι: Ο αγαπημένος καλοκαιρινός μεζές σε 11 εκδοχές

Ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας, συνδυάζοντας τη φρεσκάδα της θάλασσας με την πλούσια γεύση της ντομάτας, του τυριού και των μυρωδικών

Γαρίδες σαγανάκι: Ο αγαπημένος καλοκαιρινός μεζές σε 11 εκδοχές

Από το κλασικό και τη χορταστική εκδοχή στον φούρνο, μέχρι γαρίδες σαγανάκι με φέτα και μυρωδικά ή μια πιο πικάντικη παραλλαγή για όσους αγαπούν τις έντονες γεύσεις. Αν θέλετε ένα ολοκληρωμένο γεύμα, δοκιμάστε τις με ζυμαρικά, ενώ το ουζάτο σαγανάκι χαρίζει ξεχωριστό άρωμα στο πιάτο.

Δείτε περισσότερα στο cantina.protothema.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης