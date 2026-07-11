Γαρίδες σαγανάκι: Ο αγαπημένος καλοκαιρινός μεζές σε 11 εκδοχές
Γαρίδες σαγανάκι: Ο αγαπημένος καλοκαιρινός μεζές σε 11 εκδοχές
Ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας, συνδυάζοντας τη φρεσκάδα της θάλασσας με την πλούσια γεύση της ντομάτας, του τυριού και των μυρωδικών
Από το κλασικό και τη χορταστική εκδοχή στον φούρνο, μέχρι γαρίδες σαγανάκι με φέτα και μυρωδικά ή μια πιο πικάντικη παραλλαγή για όσους αγαπούν τις έντονες γεύσεις. Αν θέλετε ένα ολοκληρωμένο γεύμα, δοκιμάστε τις με ζυμαρικά, ενώ το ουζάτο σαγανάκι χαρίζει ξεχωριστό άρωμα στο πιάτο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα