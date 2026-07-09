Τι θα τρώμε τα επόμενα χρόνια; Οι τάσεις που αλλάζουν τη βιομηχανία των τροφίμων

Το μέλλον της διατροφής δεν γράφεται μόνο στις κουζίνες και στα εργαστήρια ανάπτυξης προϊόντων. Γράφεται και στις μεγάλες διεθνείς εκθέσεις, εκεί όπου παρουσιάζονται οι ιδέες που σύντομα θα φτάσουν στα ράφια των καταστημάτων και στα πιάτα μας. Με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη τύπου που διοργάνωσε το Ελληνογαλλικό Εµπορικό Επιµελητήριο, ως εκπρόσωπος της Promosalons, στην Ελλάδα, ο Jean-Gabriel Mollard, Marketing & Communication Director της SIAL Paris, μίλησε στο Cantina για τις αλλαγές που ήδη μεταμορφώνουν τη βιομηχανία τροφίμων και εξήγησε ποιες τάσεις θεωρεί ότι θα κυριαρχήσουν τα επόμενα χρόνια.