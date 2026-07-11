Τριψάνα: Το ξεχασμένο ελληνικό comfort food με δύο υλικά που μεγάλωσε ολόκληρες γενιές
Τριψάνα: Το ξεχασμένο ελληνικό comfort food με δύο υλικά που μεγάλωσε ολόκληρες γενιές
Σε πολλές περιοχές της ελληνικής υπαίθρου, ήταν ένα καθημερινό, χορταστικό φαγητό που γεννήθηκε από την ανάγκη, την απλότητα και τη σοφία της εποχής
Πριν γεμίσουν τα ντουλάπια με δημητριακά για το πρωινό, μπισκότα, μπάρες και έτοιμα σνακ, υπήρχε ένα φαγητό που χρειαζόταν μόνο δύο υλικά: ζεστό γάλα και ψωμί. Η τριψάνα, όπως λεγόταν σε πολλές περιοχές της ελληνικής υπαίθρου, ήταν ένα καθημερινό, χορταστικό φαγητό που γεννήθηκε από την ανάγκη, την απλότητα και τη σοφία της εποχής. Σήμερα, λίγοι τη θυμούνται, όμως για χιλιάδες οικογένειες αποτέλεσε για δεκαετίες πρωινό, βραδινό ή ένα γρήγορο γεύμα που δεν άφηνε τίποτα να πάει χαμένο.
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