Τριψάνα: Το ξεχασμένο ελληνικό comfort food με δύο υλικά που μεγάλωσε ολόκληρες γενιές
CANTINA
τριψάνα

Τριψάνα: Το ξεχασμένο ελληνικό comfort food με δύο υλικά που μεγάλωσε ολόκληρες γενιές

Σε πολλές περιοχές της ελληνικής υπαίθρου, ήταν ένα καθημερινό, χορταστικό φαγητό που γεννήθηκε από την ανάγκη, την απλότητα και τη σοφία της εποχής

Τριψάνα: Το ξεχασμένο ελληνικό comfort food με δύο υλικά που μεγάλωσε ολόκληρες γενιές
Πριν γεμίσουν τα ντουλάπια με δημητριακά για το πρωινό, μπισκότα, μπάρες και έτοιμα σνακ, υπήρχε ένα φαγητό που χρειαζόταν μόνο δύο υλικά: ζεστό γάλα και ψωμί. Η τριψάνα, όπως λεγόταν σε πολλές περιοχές της ελληνικής υπαίθρου, ήταν ένα καθημερινό, χορταστικό φαγητό που γεννήθηκε από την ανάγκη, την απλότητα και τη σοφία της εποχής. Σήμερα, λίγοι τη θυμούνται, όμως για χιλιάδες οικογένειες αποτέλεσε για δεκαετίες πρωινό, βραδινό ή ένα γρήγορο γεύμα που δεν άφηνε τίποτα να πάει χαμένο.

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