Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Πέμπτη (9/7/2026)
Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Πέμπτη (9/7/2026)
Το σημερινό μενού της Πέμπτης είναι γεμάτο αγαπημένες γεύσεις που συνδυάζουν φρεσκάδα, ισορροπία και σπιτική νοστιμιά.
Μια ακόμη ημέρα που το τραπέζι γίνεται σημείο συνάντησης για καλό φαγητό και όμορφες στιγμές, με συνταγές που αναδεικνύουν ποιοτικά υλικά και ξεχωριστούς γευστικούς συνδυασμούς.
Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
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