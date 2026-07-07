Ruske kape: Το παραδοσιακό γλυκό ψυγείου της Σερβίας με σοκολάτα και καρύδα
Ruske kape: Το παραδοσιακό γλυκό ψυγείου της Σερβίας με σοκολάτα και καρύδα
Ένα εντυπωσιακό γλυκό ψυγείου που συνδυάζει αφράτο παντεσπάνι σοκολάτας, βελούδινη κρέμα βανίλιας, επικάλυψη σοκολάτας και τριμμένη καρύδα.
Το Ruske kape θεωρείται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γλυκά της Σερβία. Παρότι το όνομά του σημαίνει «Ρώσικα καπέλα», δεν θεωρείται ρωσικής προέλευσης. Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, δημιουργήθηκε στη Σερβία ή στην ευρύτερη περιοχή της πρώην Γιουγκοσλαβίας στα μέσα του 20ού αιώνα, με επιρροές από την κεντροευρωπαϊκή ζαχαροπλαστική.
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