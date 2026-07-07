Τελικά χρειάζεται να βάζουμε την κέτσαπ στο ψυγείο;

Η κέτσαπ μπαίνει στο ψυγείο μετά το άνοιγμα; Δείτε τι συνιστούν οι ειδικοί και πού πρέπει τελικά να την αποθηκεύουμε.