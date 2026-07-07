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Τελικά χρειάζεται να βάζουμε την κέτσαπ στο ψυγείο;
CANTINA
Κέτσαπ Ψυγείο

Τελικά χρειάζεται να βάζουμε την κέτσαπ στο ψυγείο;

Η κέτσαπ μπαίνει στο ψυγείο μετά το άνοιγμα; Δείτε τι συνιστούν οι ειδικοί και πού πρέπει τελικά να την αποθηκεύουμε.

Τελικά χρειάζεται να βάζουμε την κέτσαπ στο ψυγείο;
Άλλοι αφήνουν την κέτσαπ μόνιμα στο ντουλάπι επειδή έτσι τη βρίσκουν στο σούπερ μάρκετ, ενώ άλλοι τη βάζουν στο ψυγείο αμέσως μόλις ανοίξουν το μπουκάλι. Ποια είναι όμως η σωστή πρακτική;

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