Τελικά χρειάζεται να βάζουμε την κέτσαπ στο ψυγείο;
Τελικά χρειάζεται να βάζουμε την κέτσαπ στο ψυγείο;
Η κέτσαπ μπαίνει στο ψυγείο μετά το άνοιγμα; Δείτε τι συνιστούν οι ειδικοί και πού πρέπει τελικά να την αποθηκεύουμε.
Άλλοι αφήνουν την κέτσαπ μόνιμα στο ντουλάπι επειδή έτσι τη βρίσκουν στο σούπερ μάρκετ, ενώ άλλοι τη βάζουν στο ψυγείο αμέσως μόλις ανοίξουν το μπουκάλι. Ποια είναι όμως η σωστή πρακτική;
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα