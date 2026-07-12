Γιατί οι Ιταλοί ρίχνουν καυτό espresso πάνω στο παγωτό; Η ιστορία του affogato
Γιατί οι Ιταλοί ρίχνουν καυτό espresso πάνω στο παγωτό; Η ιστορία του affogato
Τι είναι το affogato και γιατί οι Ιταλοί ρίχνουν καυτό espresso πάνω στο παγωτό; Η ιστορία του, τα μυστικά του και πώς να το φτιάξετε εύκολα στο σπίτι.
Ένα ποτήρι, μία μπάλα παγωτό και ένας καυτός espresso. Τίποτα περισσότερο. Κι όμως, αυτός ο λιτός συνδυασμός έχει αποκτήσει σχεδόν εμβληματική θέση στην ιταλική γαστρονομία. Το affogato βέβαια δεν είναι ένα ακόμα παγωτό με καφέ. Αντίθετα, είναι η απόδειξη ότι δύο εξαιρετικές πρώτες ύλες μπορούν να δημιουργήσουν κάτι πολύ μεγαλύτερο από το άθροισμά τους.
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