Γιατί οι Ιταλοί ρίχνουν καυτό espresso πάνω στο παγωτό; Η ιστορία του affogato
CANTINA
Affogato Καφές παγωτό

Γιατί οι Ιταλοί ρίχνουν καυτό espresso πάνω στο παγωτό; Η ιστορία του affogato

Τι είναι το affogato και γιατί οι Ιταλοί ρίχνουν καυτό espresso πάνω στο παγωτό; Η ιστορία του, τα μυστικά του και πώς να το φτιάξετε εύκολα στο σπίτι.

Γιατί οι Ιταλοί ρίχνουν καυτό espresso πάνω στο παγωτό; Η ιστορία του affogato

Ένα ποτήρι, μία μπάλα παγωτό και ένας καυτός espresso. Τίποτα περισσότερο. Κι όμως, αυτός ο λιτός συνδυασμός έχει αποκτήσει σχεδόν εμβληματική θέση στην ιταλική γαστρονομία. Το affogato βέβαια δεν είναι ένα ακόμα παγωτό με καφέ. Αντίθετα, είναι η απόδειξη ότι δύο εξαιρετικές πρώτες ύλες μπορούν να δημιουργήσουν κάτι πολύ μεγαλύτερο από το άθροισμά τους.

Διαβάστε περισσότερο στο cantina.protothema.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης