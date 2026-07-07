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Αρακλειά: Για μαραθοτηγανίτες και κυκλαδίτικη τυροκουλούρα στην Ηρακλειά
CANTINA
Αρακλειά Ηρακλειά Γιάννης Γαβαλάς

Αρακλειά: Για μαραθοτηγανίτες και κυκλαδίτικη τυροκουλούρα στην Ηρακλειά

Ο σεφ Γιάννης Γαβαλάς δημιούργησε ένα εστιατόριο που αναδεικνύει τη σύγχρονη κυκλαδίτικη κουζίνα μέσα από τοπικά προϊόντα και εποχικότητα

Αρακλειά: Για μαραθοτηγανίτες και κυκλαδίτικη τυροκουλούρα στην Ηρακλειά
Ένα λογοπαίγνιο με το όνομα του νησιού στάθηκε αρκετό για να γεννηθεί η Αρακλειά. Για τον σεφ Γιάννη Γαβαλά, όμως, το εγχείρημα είχε πιο βαθιές ρίζες. «Η Ηρακλειά ήταν το καταφύγιό μου, εκεί όπου έβρισκα γαλήνη μετά την τρέλα της σεζόν. Αυτή την αίσθηση ήθελα να περάσω και στην κουζίνα μου», αναφέρει.

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