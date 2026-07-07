ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στη Σκάλα Ερεσού στη Λέσβο, σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (7/7/2026)
CANTINA
μενού το μενού της ημέρας

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (7/7/2026)

Με τη θερμοκρασία καθημερινά να ανεβαίνει, ο οργανισμός μας χρειάζεται ελαφριά, θρεπτικά και ευκολα στην παρασκευή τους γεύματα. Με αυτό το σκεπτικό, λοιπόν, είναι διαμορφωμένο το μενού μας για σήμερα, Τρίτη.

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (7/7/2026)
Έτσι, θα ετοιμάσουμε τον αγαπημένο μας, και άκρως καλοκαιρινό, κρητικό ντάκο, αλλά θα τον τυλίξουμε μέσα σε τορτίγια, θα μαγειρέψουμε σπαγγέτι με καραμελωμένα λαχανικά και για ελαφρύ βραδινό θα φτιάξουμε μία πολύ νόστιμη ομελέτα με αβοκάντο, γραβιέρα και φρέσκο κρεμμυδάκι.

Από το μενού μας δεν λείπει, φυσικά, το επιδόρπιο και τι καλύτερο, για αυτή την εποχή, από ένα σορμπέ πεπόνι.
Δείτε αναλυτικά το μενού και τις συνταγές στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης