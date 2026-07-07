Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (7/7/2026)

Με τη θερμοκρασία καθημερινά να ανεβαίνει, ο οργανισμός μας χρειάζεται ελαφριά, θρεπτικά και ευκολα στην παρασκευή τους γεύματα. Με αυτό το σκεπτικό, λοιπόν, είναι διαμορφωμένο το μενού μας για σήμερα, Τρίτη.