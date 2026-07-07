Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (7/7/2026)
Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (7/7/2026)
Με τη θερμοκρασία καθημερινά να ανεβαίνει, ο οργανισμός μας χρειάζεται ελαφριά, θρεπτικά και ευκολα στην παρασκευή τους γεύματα. Με αυτό το σκεπτικό, λοιπόν, είναι διαμορφωμένο το μενού μας για σήμερα, Τρίτη.
Έτσι, θα ετοιμάσουμε τον αγαπημένο μας, και άκρως καλοκαιρινό, κρητικό ντάκο, αλλά θα τον τυλίξουμε μέσα σε τορτίγια, θα μαγειρέψουμε σπαγγέτι με καραμελωμένα λαχανικά και για ελαφρύ βραδινό θα φτιάξουμε μία πολύ νόστιμη ομελέτα με αβοκάντο, γραβιέρα και φρέσκο κρεμμυδάκι.
Από το μενού μας δεν λείπει, φυσικά, το επιδόρπιο και τι καλύτερο, για αυτή την εποχή, από ένα σορμπέ πεπόνι.
Δείτε αναλυτικά το μενού και τις συνταγές στο cantina.protothema.gr
Από το μενού μας δεν λείπει, φυσικά, το επιδόρπιο και τι καλύτερο, για αυτή την εποχή, από ένα σορμπέ πεπόνι.
Δείτε αναλυτικά το μενού και τις συνταγές στο cantina.protothema.gr
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