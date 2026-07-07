«Μουσακάς» κατσαρόλας με ξύγαλο
«Μουσακάς» κατσαρόλας με ξύγαλο
Δεν υπάρχει θερινό ελληνικό τραπέζι χωρίς μουσακά.
Σε αυτή τη συνταγή, το ξύγαλο Σητείας, η κρητική απάντηση στην μπεσαμέλ, προστίθεται στο τέλος, χαρίζοντας δροσιά και ολοκληρώνοντας ιδανικά αυτόν τον «μουσακά κατσαρόλας».
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
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