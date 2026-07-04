Humain: Για ντοματίνια με κατσικίσιο σορμπέ και wagyu με πουρέ άγριου καρότου στο Παγκράτι
Humain: Για ντοματίνια με κατσικίσιο σορμπέ και wagyu με πουρέ άγριου καρότου στο Παγκράτι
Στη θερινή ταράτσα του Humain, δίπλα στο Καλλιμάρμαρο, για δημιουργικές, καλοκαιρινές γεύσεις.
Στη θερινή ταράτσα του Humain, δίπλα στο Καλλιμάρμαρο, για δημιουργικές, καλοκαιρινές γεύσεις.
Το καλοκαίρι στην Αθήνα αλλάζει και μαζί του αλλάζει και ο τρόπος που ζούμε την πόλη. Αναζητούμε αυλές, ταράτσες, δέντρα, λίγο αέρα και εκείνα τα μέρη που, έστω και για δύο ώρες, σε κάνουν να ξεχνάς ότι βρίσκεσαι σε μια μεγαλούπολη. Ίσως γι’ αυτό κάθε φορά που ένα εστιατόριο μεταφέρει την εμπειρία του σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο, οι προσδοκίες ανεβαίνουν αυτόματα. Κάπως έτσι βρεθήκαμε στη θερινή ταράτσα του Humain, δίπλα στο Καλλιμάρμαρο. Πράσινο παντού, μεγάλα φυτά που δημιουργούν την αίσθηση ενός μικρού αστικού κήπου, χαμηλός φωτισμός και μια ηρεμία. Μια ταράτσα που βασίζεται περισσότερο στην ατμόσφαιρα παρά στη θέα. Και αυτό, θα λέγαμε, ότι είναι πολύ σημαντικότερο. Και πόσο μάλλον όταν αυτή η ατμόσφαιρα συνδυάζεται με προσεγμένα πιάτα.\
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