ΜεΖέν: Το τσιπουράδικο που ξανάγραψε την ιστορία του μεζέ στον Βόλο
CANTINA
ΜεΖέν Βόλος

ΜεΖέν: Το τσιπουράδικο που ξανάγραψε την ιστορία του μεζέ στον Βόλο

Στον Βόλο το τσιπουράδικο αποτελεί θεσμό και το ΜεΖέν κατάφερε να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού

ΜεΖέν: Το τσιπουράδικο που ξανάγραψε την ιστορία του μεζέ στον Βόλο
Στον Βόλο το τσιπουράδικο αποτελεί θεσμό. Είναι ένας τόπος συνάντησης, μια τελετουργία που μετρά περισσότερο από έναν αιώνα και ακολουθεί τους δικούς της κανόνες. Γύροι τσίπουρου, διαδοχικοί μεζέδες και παρέες που αφήνονται στον αργό ρυθμό της κουβέντας. Μέσα σε αυτή τη βαθιά ριζωμένη παράδοση, το ΜεΖέν κατάφερε κάτι που έμοιαζε παρακινδευμένο. Να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού χωρίς να διαταράξει τη σχέση της πόλης με την ιστορία των τσιπουράδικων.

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