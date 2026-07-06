Σκορπίνα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν την καθαρίσετε και οι καλύτερες συνταγές
CANTINA
Σκορπίνα Θαλασσινά Ψάρια

Σκορπίνα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν την καθαρίσετε και οι καλύτερες συνταγές

Πώς καθαρίζεται σωστά η σκορπίνα και νόστιμες συνταγές για να αξιοποιήσετε ένα από τα πιο γευστικά ψάρια της ελληνικής θάλασσας.

Σκορπίνα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν την καθαρίσετε και οι καλύτερες συνταγές
Δεν είναι από τα ψάρια που αγοράζουμε χωρίς δεύτερη σκέψη. Η σκορπίνα έχει φήμη δύσκολου ψαριού, κυρίως λόγω των δηλητηριωδών αγκαθιών της. Όσοι όμως τη γνωρίζουν καλά, τη θεωρούν μία από τις πιο νόστιμες επιλογές της ελληνικής θάλασσας, με σφιχτή, γλυκιά σάρκα που δίνει εξαιρετικές σούπες, βραστά και μαγειρευτά. Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε για τον ασφαλή καθαρισμό της και ανακαλύψτε τις συνταγές που αναδεικνύουν τη γεύση της.

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