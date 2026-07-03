Το παγωτό της τεμπέλας: Με 2 υλικά και χωρίς παγωτομηχανή φτιάχνεται πιο εύκολα από ποτέ
CANTINA
παγωτό της τεμπέλας Σπιτικό παγωτό χωρίς παγωτομηχανή

Το παγωτό της τεμπέλας: Με 2 υλικά και χωρίς παγωτομηχανή φτιάχνεται πιο εύκολα από ποτέ

Φτιάξτε το πιο εύκολο παγωτό με 2 υλικά χωρίς παγωτομηχανή. Κρεμώδης υφή, γρήγορη εκτέλεση και ιδέες για λαχταριστές γεύσεις.

Το παγωτό της τεμπέλας: Με 2 υλικά και χωρίς παγωτομηχανή φτιάχνεται πιο εύκολα από ποτέ
Λίγοι έχουν τον χρόνο να φτιάξουν ένα παγωτό με αυγά, θερμόμετρα και παγωτομηχανές. Οι περισσότεροι όμως θέλουμε ένα γρήγορο, σπιτικό γλυκό που να γνωρίζουμε τι περιέχει. Το παγωτό της τεμπέλας είναι η απάντηση. Με μόλις 2 υλικά, χωρίς παγωτομηχανή και χωρίς πολύωρη προετοιμασία, γίνεται μία κρεμώδης βάση που μπορείτε να αφήσετε απλή, γαλακτερή και δροσιστική.

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