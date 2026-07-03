16 εύκολες και δροσιστικές μακαρονοσαλάτες για το καλοκαίρι

Οι μακαρονοσαλάτες είναι από τις πιο εύκολες και χορταστικές επιλογές για το καλοκαιρινό τραπέζι. Ετοιμάζονται γρήγορα, τρώγονται ευχάριστα κρύες και μπορούν να γίνουν από ελαφρύ μεσημεριανό μέχρι το ιδανικό πιάτο για την παραλία, το πικνίκ, το γραφείο ή έναν καλοκαιρινό μπουφέ. Με ζυμαρικά, φρέσκα λαχανικά, τυριά, κοτόπουλο, τόνο, όσπρια ή θαλασσινά, οι συνδυασμοί είναι αμέτρητοι και καλύπτουν κάθε γούστο. Συγκεντρώσαμε τις καλύτερες συνταγές για μακαρονοσαλάτες, από κλασικές και δροσερές μέχρι πιο πρωτότυπες προτάσεις, που θα σας δώσουν ιδέες για γρήγορα, νόστιμα και χορταστικά καλοκαιρινά γεύματα.