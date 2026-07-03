Η άνοδος των «φυσικών» κρασιών και η γενιά που αλλάζει τις οινικές συνήθειες

Υπάρχει ένας κοινωνικός –ας τον πούμε– νόμος που θέλει κάθε γενιά να καταβάλλει προσπάθεια ώστε να διαφοροποιηθεί από την προηγούμενη. Σε κάθε επίπεδο, κάθε τομέα και κάθε εποχή. Από το ντύσιμο και τον τρόπο ομιλίας μέχρι τις προτεραιότητες και τις επαγγελματικές κατευθύνσεις. Και από τους έφηβους Σπαρτιάτες που δήλωναν προς τους πρεσβύτερους «άμμες δε γ’ εσσόμεθα πολλώ κάρρονες» (εμείς θα γίνουμε πολύ καλύτεροι από εσάς), μέχρι τους αμφισβητίες του ’60 που ήθελαν να φτιάξουν έναν κόσμο χωρίς πολέμους. Τώρα τι πέτυχαν και τι δεν πέτυχαν ή πόσο καλύτεροι έγιναν είναι μια μακριά ιστορία, που προφανώς άπτεται άλλων γνωστικών αντικειμένων.