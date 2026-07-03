5 συνταγές, για ελαφρύ μεσημεριανό, σε λιγότερο από 30 λεπτά
CANTINA
Εύκολες συνταγές ελαφρύ μεσημεριανό

5 συνταγές, για ελαφρύ μεσημεριανό, σε λιγότερο από 30 λεπτά

Το μεσημεριανό του καλοκαιριού θέλει δροσιά, ευκολία και γεύσεις που φέρνουν όλους γύρω από το ίδιο τραπέζι.

5 συνταγές, για ελαφρύ μεσημεριανό, σε λιγότερο από 30 λεπτά
Επιλέγουμε συνταγές γρήγορες, νόστιμες και ιδανικές για να τις απολαύσουμε με την οικογένεια ή την παρέα. Όλες ετοιμάζονται σε λιγότερο από 30 λεπτά.

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