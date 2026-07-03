5 συνταγές, για ελαφρύ μεσημεριανό, σε λιγότερο από 30 λεπτά
5 συνταγές, για ελαφρύ μεσημεριανό, σε λιγότερο από 30 λεπτά
Το μεσημεριανό του καλοκαιριού θέλει δροσιά, ευκολία και γεύσεις που φέρνουν όλους γύρω από το ίδιο τραπέζι.
Επιλέγουμε συνταγές γρήγορες, νόστιμες και ιδανικές για να τις απολαύσουμε με την οικογένεια ή την παρέα. Όλες ετοιμάζονται σε λιγότερο από 30 λεπτά.
Δείτε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Δείτε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
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