Αυγά μπάνιο Μαρία: Η παραδοσιακή κερκυραϊκή συνταγή πριν μάθουμε τα αυγά ποσέ
CANTINA
Αυγά μπάνιο Μαρία Αυγά ποσέ Κέρκυρα

Αυγά μπάνιο Μαρία: Η παραδοσιακή κερκυραϊκή συνταγή πριν μάθουμε τα αυγά ποσέ

Τα αυγά μπάνιο Μαρία είναι παραδοσιακή κερκυραϊκή συνταγή που θυμίζει τα αυγά ποσέ. Δείτε την ιστορία, τα υλικά και τον τρόπο παρασκευής.

Αυγά μπάνιο Μαρία: Η παραδοσιακή κερκυραϊκή συνταγή πριν μάθουμε τα αυγά ποσέ
Πριν τα αυγά ποσέ γίνουν πρωταγωνιστές στα brunch και στα μενού των σύγχρονων καφέ, στην Κέρκυρα υπήρχε ήδη ένα πιάτο που βασιζόταν στην ίδια σχεδόν λογική. Τα «αυγά μπάνιο Μαρία» είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές συνταγές της λαϊκής κουζίνας του νησιού. Με ελάχιστα υλικά, χωρίς τηγάνι και χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία, οι νοικοκυρές έφτιαχναν ένα χορταστικό πρωινό ή ελαφρύ γεύμα που σήμερα αξίζει να ξαναθυμηθούμε.

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