Το τούρκικο παγωτό dondurma κινδυνεύει με εξαφάνιση;
CANTINA
dondurma σαλέπι παγωτό

Το τούρκικο παγωτό dondurma κινδυνεύει με εξαφάνιση;

Το μυστικό του dondurma κινδυνεύει; Γιατί το σαλέπι από άγριες ορχιδέες γίνεται όλο και πιο σπάνιο. Τι ισχύει σήμερα στην Ελλάδα.

Το τούρκικο παγωτό dondurma κινδυνεύει με εξαφάνιση;
Το αυθεντικό τουρκικό dondurma, γνωστό και ως «το παγωτό που δεν λειώνει», ξεχωρίζει για την ελαστική υφή του, που οφείλεται στο σαλέπι. Η πρώτη ύλη, όμως, προέρχεται από άγριες ορχιδέες που σήμερα προστατεύονται από τη νομοθεσία, καθώς η υπερσυλλογή τους απειλεί τους φυσικούς πληθυσμούς.

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