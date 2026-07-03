Το τούρκικο παγωτό dondurma κινδυνεύει με εξαφάνιση;
Το τούρκικο παγωτό dondurma κινδυνεύει με εξαφάνιση;
Το μυστικό του dondurma κινδυνεύει; Γιατί το σαλέπι από άγριες ορχιδέες γίνεται όλο και πιο σπάνιο. Τι ισχύει σήμερα στην Ελλάδα.
Το αυθεντικό τουρκικό dondurma, γνωστό και ως «το παγωτό που δεν λειώνει», ξεχωρίζει για την ελαστική υφή του, που οφείλεται στο σαλέπι. Η πρώτη ύλη, όμως, προέρχεται από άγριες ορχιδέες που σήμερα προστατεύονται από τη νομοθεσία, καθώς η υπερσυλλογή τους απειλεί τους φυσικούς πληθυσμούς.
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