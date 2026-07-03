Γιατί οι Έλληνες κυκλοφορούν παντού με κρύο καφέ

Από τα ξημερώματα, η Αθήνα είναι σαν ένα ποτήρι καφέ με παγάκια. Στα πεζοδρόμια, στα φανάρια, στα καράβια που φεύγουν για τα νησιά, στα γραφεία, ο ίδιος ήχος: το καλαμάκι που χτυπά στον πάγο. Ο Έλληνας δεν πίνει απλώς κρύο καφέ. Τον έχει μαζί του, παντού.