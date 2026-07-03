Γιατί οι Έλληνες κυκλοφορούν παντού με κρύο καφέ
Γιατί οι Έλληνες κυκλοφορούν παντού με κρύο καφέ
Από τον φραπέ μέχρι τον freddo espresso, ο κρύος καφές στην Ελλάδα είναι κάτι περισσότερο από μια συνήθεια, αλλά μια μικρή τελετουργία
Από τα ξημερώματα, η Αθήνα είναι σαν ένα ποτήρι καφέ με παγάκια. Στα πεζοδρόμια, στα φανάρια, στα καράβια που φεύγουν για τα νησιά, στα γραφεία, ο ίδιος ήχος: το καλαμάκι που χτυπά στον πάγο. Ο Έλληνας δεν πίνει απλώς κρύο καφέ. Τον έχει μαζί του, παντού.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
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