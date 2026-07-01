10 παραδοσιακές πίτες από τις Κυκλάδες που αξίζει να φτιάξετε αυτό το καλοκαίρι

Οι Κυκλάδες δεν φημίζονται μόνο για τις παραλίες και τα λευκά χωριά τους, αλλά και για μία ξεχωριστή παράδοση στις πίτες. Κάθε νησί έχει τη δική του συνταγή και κάθε σπιτικό τη δική του παραλλαγή, όλες όμως μαγειρεύονται με τα τοπικά τυριά και τα εποχικά λαχανικά, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και τα προϊόντα που προσφέρει η κυκλαδίτικη γη.

Από τις τραγανές τηγανητές τυρόπιτες της Αμοργού και τη λαδένια της Κιμώλου μέχρι την Κρεμμυδόπιτα της Μυκόνου και την καρπουζόπιτα της Φολέγανδρου, αυτές οι 10 παραδοσιακές πίτες αποτυπώνουν τη γαστρονομική ταυτότητα των Κυκλάδων και αποτελούν ιδανικές συνταγές για το καλοκαίρι.



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