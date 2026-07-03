Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Παρασκευή (3/7/2026)
Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Παρασκευή (3/7/2026)
Το σημερινό μενού της Παρασκευής φέρνει στο τραπέζι γεύσεις γεμάτες φρεσκάδα, δημιουργικότητα και αγαπημένα υλικά της ελληνικής κουζίνας.
Με επιλογές που ισορροπούν ανάμεσα στη νοστιμιά και τη θρεπτική αξία, η ημέρα αποκτά ξεχωριστό χρώμα και αρώματα που ικανοποιούν κάθε προτίμηση.
Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
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