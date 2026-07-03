Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Παρασκευή (3/7/2026)
CANTINA
Μενού ημέρας τι μαγειρεύουμε σήμερα

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Παρασκευή (3/7/2026)

Το σημερινό μενού της Παρασκευής φέρνει στο τραπέζι γεύσεις γεμάτες φρεσκάδα, δημιουργικότητα και αγαπημένα υλικά της ελληνικής κουζίνας.

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Παρασκευή (3/7/2026)
Με επιλογές που ισορροπούν ανάμεσα στη νοστιμιά και τη θρεπτική αξία, η ημέρα αποκτά ξεχωριστό χρώμα και αρώματα που ικανοποιούν κάθε προτίμηση. 

Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης