Γιατί το παρφέ είναι το πιο νοσταλγικό παγωτό – και πού θα το βρείτε στην Αθήνα
CANTINA
Παγωτό παρφέ

Γιατί το παρφέ είναι το πιο νοσταλγικό παγωτό – και πού θα το βρείτε στην Αθήνα

Γιατί το παγωτό παρφέ θεωρείται από τα πιο βελούδινα παγωμένα γλυκά, πού θα το δοκιμάσουμε στην Αθήνα και πώς το φτιάχνουμε στο σπίτι

Γιατί το παρφέ είναι το πιο νοσταλγικό παγωτό – και πού θα το βρείτε στην Αθήνα
Μερικά γλυκά δεν ακολουθούν απλώς τις τάσεις αλλά παραμένουν διαχρονικά, επειδή βασίζονται στην τεχνική. Το παγωτό παρφέ ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Με πυκνή, κρεμώδη και πλούσια υφή έχει συνδεθεί με τα παλαιά ζαχαροπλαστεία, χωρίς όμως να χάνει τη θέση του και στα πιο σύγχρονα παγωτατζίδικα. Από τη γαλλική κουζίνα του 19ου αιώνα μέχρι τις βιτρίνες ιστορικών ελληνικών ζαχαροπλαστείων, εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις πιο κομψές εκδοχές του παγωμένου επιδορπίου.

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