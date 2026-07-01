Μπιφτέκα με Κατίκι Δομοκού και ντομάτα
CANTINA
μπιφτέκα μπιφτέκα με Κατίκι Δομοκού

Μπιφτέκα με Κατίκι Δομοκού και ντομάτα

Ένα ζουμερό μπιφτέκι με ελληνικό χαρακτήρα, όπου το κρεμώδες Κατίκι Δομοκού συναντά τη φρεσκάδα της ντομάτας και του βασιλικού.

Μπιφτέκα με Κατίκι Δομοκού και ντομάτα
Μια γευστική πρόταση που συνδυάζει παράδοση και καλοκαιρινά αρώματα σε κάθε μπουκιά.

Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
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