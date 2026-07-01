Μπιφτέκα με Κατίκι Δομοκού και ντομάτα
Μπιφτέκα με Κατίκι Δομοκού και ντομάτα
Ένα ζουμερό μπιφτέκι με ελληνικό χαρακτήρα, όπου το κρεμώδες Κατίκι Δομοκού συναντά τη φρεσκάδα της ντομάτας και του βασιλικού.
Μια γευστική πρόταση που συνδυάζει παράδοση και καλοκαιρινά αρώματα σε κάθε μπουκιά.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
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