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Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (1/7/2026)
CANTINA
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Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (1/7/2026)

Η Τετάρτη μάς βρίσκει με ένα μενού που συνδυάζει αγαπημένες παραδοσιακές γεύσεις, ανατολίτικες πινελιές και γλυκές αναμνήσεις

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (1/7/2026)
Από αφράτες χειροποίητες πίτες και ιδιαίτερους μεζέδες μέχρι ένα χορταστικό κυρίως πιάτο με αρωματικά μπαχαρικά και ένα διαχρονικό γλυκό, οι σημερινές συνταγές υπόσχονται να γεμίσουν το τραπέζι με νοστιμιά και αρώματα.

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