Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (1/7/2026)

Από αφράτες χειροποίητες πίτες και ιδιαίτερους μεζέδες μέχρι ένα χορταστικό κυρίως πιάτο με αρωματικά μπαχαρικά και ένα διαχρονικό γλυκό, οι σημερινές συνταγές υπόσχονται να γεμίσουν το τραπέζι με νοστιμιά και αρώματα.